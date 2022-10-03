Новый водовод в деревне Тимохово в Богородском обеспечит чистой водой около 3 тысяч жителей | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Новый водовод в деревне Тимохово в Богородском обеспечит чистой водой около 3 тысяч жителей

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Строительство водовода к деревне Тимохово в Богородском завершено на 80%. Он заработает после прокладки внутриквартальных сетей. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что в январе новый водовод заработал в поселке Рыбхоз. Это позволило обеспечить чистой водой свыше тысячи жителей. Теперь работы завершают в Тимохово.

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«Трасса строящегося водовода проходит через деревни Колонтаево, Марьино-2 и поселок Зверосовхоз. Таким образом, к магистрали смогут подключить не только деревню Тимохово, но и жителей вышеперечисленных населенных пунктов», — сообщил Велиховский.

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Он добавил, что прокладку трассы завершат уже в этом году, после чего приступят к строительству внутренней системы водоснабжения и завершат прокладку внутриквартальных сетей.

«По завершении прокладки внутриквартальных сетей присоединительный водовод будет введен в эксплуатацию, обеспечив около 3 тысяч жителей Богородского городского округа централизованным водоснабжением», — уточнил министр.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

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