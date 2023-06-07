Подмосковье 07 июня 2023, 18:39 Новый участок трассы «Москва — Казань» откроют в сентябре — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев заявил об открытии участка второго участка трассы «Москва Пресс-служба губернатора Московской области

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Движение транспорта на втором участке трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре. Он протянется от столичной Северо-восточной хорды до границы Московской области. Об этом в ходе общения с жителями заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что это скоростная трасса по аналогии с дорогой, связывающей Москву и Санкт-Петербург.

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«М-12 — это президентский проект „Москва — Казань“. Водители смогут проехать по скоростной трассе от МКАД до границы Подмосковья. Этот участок у нас откроется в сентябре и будет стыковаться с московской Северо-восточной хордой», — рассказал Андрей Воробьев.

Первый участок скоростной дороги от ЦКАД до «Большой бетонки» открыли в сентябре прошлого года. Старт движению машин через Павловский Посад, Богородский округ и Орехово-Зуево дал президент России Владимир Путин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что дорогу сдали на три месяца раньше срока. Все работы закончили за год. После окончательного запуска потоки большегрузов окончательно перейдут на эту магистраль и освободят улицы шести городских округов Подмосковья. Андрей Воробьев отметил, что запуск М-12 очень важен для жителей и экономики Подмосковья.

Кроме участка М-12 в Подмосковье до конца года в тестовом режиме начнет работать Мытищинская хорда «Пироговка». В полном объеме транспорт по ней поедет в следующем году.