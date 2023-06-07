Подмосковье 07 июня 2023, 15:15 Более 100 километров новых дорог введут в Подмосковье до конца года — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев заявил об открытии 20 дорожных участков до конца года Пресс-служба губернатора Московской области

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Тема строительства и модернизации дорог остается одно из самых волнующих тем для жителей Московской области. Часть работ уже завершилась, но до конца этого года откроют еще 20 участков общей протяженностью 100 километров. Об этом во время обращения к жителям Подмосковья заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что одним из самых значимых участков стали выезд из Лобни и реконструкция Лобненского шоссе. К 1 июля завершатся работы по ремонту трассы, связывающей Раменский городской округ и городской округ Жуковский.

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«Уверен, жители это оценят еще больше, и это даст заметный эффект», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что также продолжится реконструкция Володарского шоссе в Ленинском городском округе и регионального участка Каширского шоссе.

«Всего в этом году открываем 20 объектов общей протяженностью 100 километров», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Одним из самых главных проектов станет завершение работ на участке скоростной трассы М-12 «Москва — Казань». В сентябре движение откроют от столичной Северо-Восточной хорды до границы Подмосковья.

Также до конца года откроют Мытищинскую хорду «Пироговка», но пока движение транспорта запустят в тестовом режиме, а в следующем году она заработает в полный рост, что облегчит жизнь 850 тысячам жителей. Проходящую через Ленинский городской округ и Лыткарино до Люберец трассу ЮЛА протяженностью 45 километров откроют в первой половине 2025 года.

«Прелесть ее заключается в том, что сегодня мы часто видим существенные затруднения. И такие большие хорды позволят выбирать оптимальный путь для следования по необходимому маршруту», — отметил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что обе хорды строят в рамках концессионного соглашения.

Также продолжаются работы над дублером Щелковского шоссе. В ходе разработки проекта дорожники столкнулись с тем, что часть трассы проходила по территории парка Лосиный остров, который считается природоохранной зоной. Поэтому сейчас разрабатывается альтернативный маршрут. Кроме того Подмосковье ведет переговоры с правительством России о выделении федерального гранта для строительства высокоскоростной трассы рядом с Егорьевским шоссе.