18 ноября 2022, 13:31
Новый участок дороги до Ленинского округа через аэропорт Домедедово построят в Подмосковье
Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово в Ленинском округе. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.
Согласно проекту, на новом участке дороги оубстроят две полосы движения вдоль федеральной трассы А-105. Протяженность участка составит 3,9 километра — от Соловьиной улицы в деревне Коробова до разворотной петли на границе Домодедова. Завершить работы планируют в 2025 году.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.
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