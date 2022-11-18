Подмосковье 18 ноября 2022, 13:31 Новый участок дороги до Ленинского округа через аэропорт Домедедово построят в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово в Ленинском округе. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Согласно проекту, на новом участке дороги оубстроят две полосы движения вдоль федеральной трассы А-105. Протяженность участка составит 3,9 километра — от Соловьиной улицы в деревне Коробова до разворотной петли на границе Домодедова. Завершить работы планируют в 2025 году.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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