Новый центр для лечения больных COVID-19 открыли в Подмосковье

В Подмосковье открылся новый временный инфекционный центр для лечения больных COVID-19 по инициативе Минобороны РФ. Медучреждение заработало в Кубинке. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр», — передали в министерстве.

Стационар рассчитан на прием одновременно 600 больных, в нем уже начали помогать гражданам Подмосковья, у которых подтвердилось заражение коронавирусом.

Для работы в этом центре приехали врачи из Санкт-Петербурга — 220 сотрудников из Военно-медицинской академии имени Кирова. Все они прошли курс повышения квалификации по лечению коронавирусной инфекции. Среди них есть инфекционисты, медсестры, санитары и студенты академии, которые будут практиковаться под шефством профессоров и ординаторов.

В министерстве добавили, что курсанты будут работать не со всеми пациентами, а только с теми, кто выразит желание помогать образовательному процессу.