Стало известно об изменениях характерных симптомов коронавируса

Характерные ранее именно для коронавируса симптомы начали терять свою актуальность. Если раньше пациенты жаловались на потерю обоняния и вкуса, то сейчас они все чаще сообщают о насморке и боли в горле.

Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д. м. н., профессор Наталья Пшеничная.

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — объяснила она.

Пшеничная добавила, что вирус способен размножаться в кишечнике даже после выздоровления пациента. Его иногда находят спустя несколько месяцев после инфицирования.

Врачи сообщили о нестандартных симптомах коронавируса, на которые жалуются только 20% заболевших. Речь идет о так называемых «ковидных пальцах». На кончиках пальцев рук и ног появляются покрасневшие участки и появляются отеки.