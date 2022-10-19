Новый тротуар на улице Толстого в Бронницах сделал безопаснее путь до школы | 360°

19 октября 2022, 14:32
Новый тротуар на улице Толстого в Бронницах сделал безопаснее путь до школы
Дорожные службы обустроили новый тротуар в Бронницах по просьбам жителей. Он будет вести от микрорайона Марьинский до гимназии имени Пушкина. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Длина тротуара составила 800 метров. Его проложили по улице Льва Толстого между остановками «Колледж» и «Полином». Объект построили за месяц, а кроме него в порядок привели и остановочные павильоны. Вдоль тротуара установили ограждения.
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Дорога стала безопаснее для более чем двух тысяч детей округа.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о досрочной сдаче новой школы в Сергиевом Посаде. Она появится в районе деревни Зубачево и сможет принять 550 детей.
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