Новый тротуар на улице Толстого в Бронницах сделал безопаснее путь до школы | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 14:32 Новый тротуар на улице Толстого в Бронницах сделал безопаснее путь до школы

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Дорожные службы обустроили новый тротуар в Бронницах по просьбам жителей. Он будет вести от микрорайона Марьинский до гимназии имени Пушкина. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Длина тротуара составила 800 метров. Его проложили по улице Льва Толстого между остановками «Колледж» и «Полином». Объект построили за месяц, а кроме него в порядок привели и остановочные павильоны. Вдоль тротуара установили ограждения.

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Дорога стала безопаснее для более чем двух тысяч детей округа.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о досрочной сдаче новой школы в Сергиевом Посаде. Она появится в районе деревни Зубачево и сможет принять 550 детей.