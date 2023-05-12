12 мая 2023, 13:44
Новый торговый комплекс в деревне Радумля обеспечит 70 рабочих мест
Новый торговый комплекс построят в деревне Радумля под Солнечногорском. Он появится на пересечении Ленинградского шоссе и трассы А-107. Получить работу там смогут 70 человек.
Как рассказали в Минжилполитики, лощадь здания превысит три тысячи квадратных метров. Резидентами станут ресторан «Вкусно и Точка», продовольственные магазины, аптеки и другие организации.
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Застройщиком станет компания «ПСО-77». В проект вложат 150 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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