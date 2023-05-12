Подмосковье 12 мая 2023, 13:44 Новый торговый комплекс в деревне Радумля обеспечит 70 рабочих мест «ПСО-77»

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Новый торговый комплекс построят в деревне Радумля под Солнечногорском. Он появится на пересечении Ленинградского шоссе и трассы А-107. Получить работу там смогут 70 человек.

Как рассказали в Минжилполитики, лощадь здания превысит три тысячи квадратных метров. Резидентами станут ресторан «Вкусно и Точка», продовольственные магазины, аптеки и другие организации.

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Застройщиком станет компания «ПСО-77». В проект вложат 150 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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