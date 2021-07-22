Новый сортировочный парк для грузовых поездов открыли в Лобне

Новый сортировочный парк Лобня-Северный открылся в Подмосковье. Он предназначен для сортировки и отправки грузовых вагонов и поможет разделить грузовую и пассажирскую работу на станции. Об этом рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

«Новый сортировочный парк Лобня-Северный позволит принимать и отправлять по четыре грузовых поезда в сутки — по 56 вагонов в каждом, что увеличит перерабатывающую способность станции. Кроме того, появилась возможность накапливать порожние вагоны в сортировочном парке и отправлять их непосредственно оттуда, не занимая станционные пути, расположенные в центральной части города Лобни», — сообщил Михаил Глазков.

Сортировочный парк располагается на расстоянии 3,5 километра от станции Лобня. Для строительства парка использовали освободившуюся площадку бывшего железнодорожного предприятия площадью 50 гектаров.

В парке уложено девять сортировочных путей с новой рельсошпальной решеткой. Общая протяженность путей достигает 2100 метров, а по отдельности — от 300 до 800 метров, что обеспечивает вместимость от 20 до 61 вагона на каждом. В сортировочном парке уложено 34 стрелочных перевода и установлено 42 светофора. Со станцией сортировочный парк соединяет подъездной путь.

Как уточнил глава МЖД, открытие нового парка позволит разгрузить станцию Лобня с перспективой дальнейшего развития пассажирской инфраструктуры МЦД-1.