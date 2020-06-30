Первые грузовые поезда проехали по Крымскому мосту

По Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России запустили железнодорожные грузоперевозки. Открытие грузового сообщения прошло утром 30 июня.

Первым на полуостров отправился поезд, груженный зерном, стройматериалами, бензином и удобрениями. В обратном направлении выехал состав с продуктами от крымских предприятий: кальцинированной содой и известняком. Они должны «встретиться» под аркой моста, передает Крыминформ.

Старт движению дал министр транспорта России Евгений Дитрих.

После открытия железнодорожного грузового сообщения Крым связан с материковой частью России всеми основными видами транспорта. С открытием сообщения в Крымской железной дороге ожидают постепенного роста грузопотока с трех миллионов до 25-26 миллионов тонн в год.

Крымский мост занимает 19 километров и является самым длинным в России и Европе. Он соединяет полуостров с Кубанью. Сначала, в мае 2018 года, по нему пустили легковые автомобили и автобусы, грузовики по мосту поехали в октябре того же года. Пассажирские поезда начали курсировать с 25 декабря 2019-го.