Новую платформу Ольгино построят на МЦД-4 в Балашихе

Новую железнодорожную платформу Ольгино построят в Балашихе. Она будет частью МЦД-4. Это разгрузит уже существующую станцию Железнодорожная. Перемены в лучшую сторону ощутят в ближайших микрорайонах, где улучшится транспортная доступность.

Это коснется микрорайонов Ольгино, Павлино, Керамик. Здесь жители получат новые транспортные возможности.

Запуск станции особенно актуален для жителей микрорайона Ольгино. Они почти отрезаны от остального города железной дорогой.

Как сообщил начальник МЖД Михаил Глазков, станция Ольгино сделает свободнее Железнодорожную — самую загруженную в Подмосковье платформу электричек.

Ежедневно ей пользуются по 60 тысяч человек. Направление части потока на новую платформу Ольгино даст возможность начать масштабную реконструкцию станции Железнодорожная Михаил Глазков.

По его словам, обустроят четыре новые платформы с навесами, защищающими от ветра, дождя и снега. Откроют мост-конкорс с 15 эскалаторами и семью лифтами для маломобильных жителей.

«Он обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет Пролетарскую и Октябрьскую улицы. В результате будет крупнейший транспортный хаб», — добавил Глазков.

На станции Ольгино построят платформу с навесом, через железную дорогу возведут мост-конкорс с лифтами и эскалаторами.

Старое здание вокзала на станции Железнодорожная, прежние платформы № 1 и 2 демонтируют.