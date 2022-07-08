Новый сквер с теннисными столами и детской площадкой появится в Дубне

Новое место отдыха скоро появится на проспекте Боголюбова в Дубне. К осени здесь обустроят теннисные столы, детскую и спортивную площадки, зону воркаута.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что место отдыха раскинется за торговым центром «Терминал В» на проспекте Боголюбова.

Раньше территория находилась в запустении. Здесь в начале июля развернули масштабные работы по созданию рекреационной зоны Михаил Хайкин.

По его словам, готовность благоустройства превысила 20%. Новая рекреационная зона будет интересна жителям всех возрастов.

Здесь появится сквер с универсальной спортивной площадкой с трибунами и зоной воркаута. Установят малые архитектурные формы, сделают стоянки для машин и велосипедов.

Новый сквер оформят в виде химического элемента, открытого в Дубне и названного в честь города, — это дубний.

Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.