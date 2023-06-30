Подмосковье 30 июня 2023, 10:50 Новый складской комплекс создаст 250 рабочих мест в Долгопрудном ООО «Эрг»

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Мособлархитектура одобрила облик складского комплекса, который построят в Долгопрудном. Работы планируют начать в конце этого года и завершить 2025-м.

Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, площадь комплекса составит около 17 тысяч квадратных метров. На предприятии смогут получить работу 250 человек.

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Трехэтажное здание расположится вдоль Лихачевского проезда. Там оборудуют складские, административные и бытовые помещения. На складе будет 11 зон погрузки и выгрузки.

Для отделки будут использовать разные фактуры и материалы, в том числе бетонную плитку коричневых оттенков, витражное остекление и гладкие черные панели. Входные группы выделят крыльцами.

По словам главного архитектора Подмосковья Александр Кузьминой, здание будет отличаться четкими объемно-планировочные решениями, а также простыми и лаконичными архитектурными формами.

«Облик фасада определяет вертикальный ритм прямоугольных оконных проемов, наполняющих внутренние пространства светом. Имитация кирпичной кладки напоминает о традиционной архитектуре промышленных сооружений начала ХХ века», — сказала она.

Прилегающую территорию благоустроят, на ней установят скамейки и урны, обустроят парковку и уличное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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