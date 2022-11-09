Новый складской комплекс открыли в Красногорске | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 10:54 Новый складской комплекс открыли в Красногорске

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Новый производственно-складской комплекс заработал в Красногорске, в деревне Ильинское-Усово. В проект вложили шесть миллиардов рублей, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В здании площадью 1115 квадратных метров будут хранить продукцию и материалы арендаторов. Его оборудовали системой пожарной безопасности. На территории создали 460 парковочных мест для грузовых и легковых автомобилей.

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Большую часть комплекса занял распределительный центр компании X5 Retail Group. Там она разместила сухой склад, зону холодильного оборудования и другие помещения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.