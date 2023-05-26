Подмосковье 26 мая 2023, 10:24 Новый склад для товаров с маркетплейсов построили в Ленинском округе ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

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Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод в эксплуатацию первого из 10 складов в индустриальном парке «Горки-1» в Ленинском округе. Там смогут получить работу 10 человек.

Как рассказали в ведомстве, застройщиком выступила компания «Петров Девелопмент», в проект вложили 80 миллионов рублей.

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Площадь застройки превысила 1,3 тысячи квадратных метров. Склад будут сдавать в аренду для хранения непродовольственных товаров маркетплейсов. В корпусе обустроили все необходимые коммуникации, парковку и зону для загрузки и выгрузки товаров.

В ближайшее время застройщик планирует ввести в эксплуатацию еще девять складов и вывести индустриальный парк на планируемую мощность.

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