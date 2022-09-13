Новый сезон в Московском Губернском театре начнется 15 сентября | 360°

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Новый сезон в Московском Губернском театре начнется 15 сентября

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Юбилейный, 10-й сезон откроют в Московском Губернском театре 15 сентября. Старт ему даст спектакль в постановке Сергея Безрукова «Дядя Ваня», где сыграет он сам, а также Антон Хабаров и Карина Андоленко. Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья.

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Зрителей ждет четыре премьеры: «Джаз-комедия» Аллы Решетниковой, «Женитьба. Почти по Гоголю» Евгения Гомоноя, «Сорок первый» Ивана Пачина и «Собака на селе» Александра Коручекова. В завершение Роман Федори начнет ставить спектакль «Девочка со спичками», который откроет 11-й сезон.

Кроме того, в театре пройдут творческие встречи, литературные гостиные и экскурсии. В планах также провести Большой Детский фестиваль с 29 сентября по 27 ноября, который откроется показом спектакля «Питер Пэн в Кенингстонском саду». А в июне следующего года учреждение подготовит пятый фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о старте подачи отопления в социальные учреждения региона 12 сентября.

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