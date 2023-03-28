28 марта 2023, 10:18
Новый резидент ОЭЗ «Дубна» займется разработкой ПО для управления персоналом
Компания STR Suite стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Она занимается разработкой, модернизацией и внедрением программного обеспечения.
Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что ПО, которое разрабатывает компания, используют для формирования организационной структуры компаний, управления персоналом и оценки корпоративной культуры. В проект инвестируют 2,3 миллиона рублей.
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Программное обеспечение STR Suite уникально для России, его смогут использовать в разных компаниях.
Развитию предприятий на территории ОЭЗ «Дубна» способствует комфортная инфраструктура и льготы. Так, в течение 10 лет статуса резидента компании пользуются нулевой ставкой налога на имущество и пят лет не платят земельный и транспортный налоги.
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Дубна
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