Новый путепровод через Ленинградское шоссе в Химках начали защищать от воды

Работы выполняют по графику, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, все строительство лично контролирует губернатор региона Андрей Воробьев.

Он добавил, что сейчас работники занимаются переустройством тепловых сетей, водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций.

Ведется реконструкция участков по улице 9 Мая и улице Дружбы, устройство подходов к путепроводу, а также переустройство линий электропередач Алексей Гержик.

Репинская развязка соединит «старые» и «новые» Химки, свяжет части подмосковного города и разгрузит дорогу на пересечении Ленинградского шоссе с Юбилейным проспектом.

За проект взялись зимой прошлого года по поручению президента Владимира Путина. Запустить движение по основному ходу новой развязки планируют с конца 2020-го.

Здесь установят светофоры, обустроят наружное освещение и пешеходные зоны. Все работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью реализовать план планируют к четвертому кварталу 2021 года.