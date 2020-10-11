Установку части путепровода через Ленинградское шоссе завершили в Химках

Строители завершили установку арочного пролетного строения путепровода через Ленинградское шоссе, который входит в состав Репинской транспортной развязки. Рабочее движение по основному ходу путепровода планируется открыть уже к концу 2020 года.

Вес металлоконструкций оказался внушительный — 1320 тонн. Общая длина арочного пролетного строения составила 84 метра, ширина — 22,5 метра, а высота подмостового габарита — около пяти метров.

В ближайшее время строители опустят пролет в проектное положение, затем приступят к устройству гидроизоляции и укладке всех слоев дорожного покрытия.

Также параллельно продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей и водопровода. Ведется реконструкция участков на улице 9 Мая и улице Дружбы. Предположительно, она завершится в начале ноября. Кроме того, насыпается грунт на подходе к путепроводу со стороны улицы 9 Мая.

Строительные работы начали в декабре 2019 года по поручению Владимира Путина и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одна из самых важных задач проекта — соединение Старых и Новых Химок. А еще строительство Репинской развязки позволит обеспечить транспортную доступность к промышленной части города и поможет разгрузить развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

После завершения всех работ протяженность основного хода Репинской развязки составит 0,8 километра с путепроводом, а его длина составит 158 метров. Полос движения по основному ходу будет от двух до пяти с расчетной скоростью 70 километров в час.

Чтобы жители смогли безопасно переходить дорогу, на месте обустроят специальную пешеходную зону, установят фонари и светофоры. Завершение строительства Репинской развязки планируется в четвертом квартале 2021 года.