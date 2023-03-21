Подмосковье 21 марта 2023, 16:21 Новый путепровод в Аникеевке до 20 минут сократит время в пути до поселка Нахабино

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Строительство опор будущего путепровода через железную дорогу Рижского направления началось в Аникеевке. Там также появятся ливневая канализация и парковка на 250 мест. Дорога позволит сократить время пути до поселка Нахабино до 20-30 минут.

Как рассказал глава Минтранса региона Алексей Гержик, строители начали возводить с седьмой по 12-ю опоры путепровода со стороны Волоколамского шоссе. Также там продолжают бетонировать стены протяженностью 56 и 76 метров. Они позволят минимизировать ширину проезжей части.

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«Еще приступили к подготовке территории для строительства путепровода со стороны Новорижского шоссе», — добавил он.

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На объекте также переустраивают коммуникации, строят ливневку, парковку и площадки Северного ТПУ.

По проекту протяженность транспортной развязки составит 1,4 километра, а путепровода — 410 метров. Объект обеспечит безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для экстренных служб.

Строительство ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», оно связано с развитием МЦД-2. Открыть движение планируют в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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