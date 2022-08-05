Новый научный комплекс создаст рабочие места в Дубне

Еще одно производство заработает в особой экономической зоне «Дубна». Это компания «Рэмос», которая будет производить приборы генерации и регистрации излучений. Об этом рассказала зампред правительства области — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания будет не только делать оборудование, но и комплектующие для него. Технику «Рэмос» будут применять для получения информации о разных объектах. Например, для отслеживания лесных пожаров. Как рассказала зампред, в проект инвестируют 320 миллионов рублей.

«На данный момент компания уже обеспечила работой более 30 человек, за счет открытия производства количество рабочих мест планируется увеличить до 80», — добавила она.

Также компания займется контрактным производством радиоэлектронной аппаратуры. Генеральный директор Сергей Корьевкин рассказал, что резидентство в «Дубне» позволит реализовать потенциал компании и вывести на рынок качественное отечественное оборудование.

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