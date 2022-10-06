Первые 40 семей из ветхих домов в Мытищах получили новые квартиры по проекту реновации | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 09:25 Поделиться Telegram

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Viber Первые 40 семей из ветхих домов в Мытищах получили новые квартиры по проекту реновации

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Новый микрорайон на месте ветхого жилья построят в Мытищах. По программе реновации расселят 57 семей, 40 из которых уже переехали в новые квартиры.

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Нина Бычкова — одна из тех, кто уже переехал в новую квартиру. Здесь уютно, безопасно и тепло. Светлый коридор, удобные ванная и санузел, просторная спальня и главное для хозяйки место в доме — кухня.

В рамках программы реновации Нине Сергеевне предложили несколько вариантов недвижимости в разных микрорайонах округа. Поэтому свой новый уголок она выбрала самостоятельно. Судьба ее прошлого жилища предрешена уже точно. Дом, в котором женщина жила раньше, находится на улице Трудовой и признан ветхим. В двухэтажном бараке находиться было небезопасно — деревянные перекрытия могли рухнуть в любой момент. Скоро строения снесут, и на их месте возведут новый жилой квартал.

«Мытищи одними из первых в Подмосковье приняли участие в программе реновации, в рамках которой предусмотрен снос шести двухэтажных многоквартирных домов с высокой степенью износа. В ближайшем будущем на этом месте будут возведены дома — новые, красивые, современные», — говорит замдиректора МБУ «Управление градостроительного и имущественного обеспечения» городского округа Мытищи Любовь Андреева.

Свой проект власти представили в виде экспозиции. В него включены шесть домов по улицам Трудовая и 2-я Крестьянская. Строительством займется группа компаний «Самолет».

«Сегодня я испытываю гордость, глядя на фасад этого проекта, который мы собираемся реализовать. Для нас это первый проект реновации в Московской области, и я абсолютно уверен, что он станет новой архитектурной доминантой и центром притяжения для всего округа», — сказал управляющий директор по девелопменту ГК «Самолет» Айман Эль-Хашем.

Современный комфортный квартал с развитой инфраструктурой появится в Мытищах, а 57 семей из ветхих бараков получат новое жилье. 40 из них уже расселены, как и Нина Бычкова.

Московская область успешно справилась с планом по расселению аварийного жилья на 2022 год и даже перевыполнила его, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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