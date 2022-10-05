Лаконичные новостройки с пихтовой аллеей. Какой будет реновация в Мытищах | 360°

Важное 05 октября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Лаконичные новостройки с пихтовой аллеей. Какой будет реновация в Мытищах Проект реновации в Мытищах презентовали на архитектурном фестивале

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После того как в конце прошлого года в Подмосковье началась реновация, перемены пришли в квартиры уже нескольких десятков жителей бараков и ветхих малоэтажек. Благодаря программе люди переедут в новостройки с благоустроенными дворами. Первый проект реновации для Московской области представили на архитектурном фестивале «Зодчество».

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Группа компаний «Самолет» показала, как в Мытищах выглядит квартал для переселенцев. Новостройки — в лаконичном стиле и с облицовкой фактурным кирпичом натуральных оттенков.

Рядом появятся места для прогулок и отдыха. Дома построят по новейшим стандартам, введенным в Подмосковье по решению губернатора региона Андрея Воробьева.

Вход в дома будет на одном уровне с землей для удобства маломобильных жителей и семей с колясками. Подъезды сделают светлыми, с увеличенной высотой потолков и уже без мусоропроводов. Для сбора отходов обустроят отдельные площадки со специальными контейнерами.

Во дворах не останется скопления машин — для них сделают просторные парковки. Вдоль домов протянутся пешеходные зоны и велодорожки.

Проект реновации в Мытищах

Современный и благоустроенный квартал для переселенцев появится в микрорайоне 20 в Мытищах. Там построят три корпуса в кирпиче разных оттенков: терракотово-красном, светло-сером и темно-коричневом.

Вокруг домов высадят яблони, сирень и черемуху. Поблизости раскинется и пихтовая аллея. Жители смогут наряжать деревья на Новый год.

В шаговой доступности откроют салоны красоты, магазины, пекарни, кафе, поликлиники, школы, детские сады, остановки, спортивные центры.

Район появился в 1940-х, когда там построили двухэтажные бараки для работников предприятий. Благодаря реновации его облик изменится. На смену ветхим домам придут новостройки. Инвестором выступит группа компаний «Самолет», в которой сообщили, что новое жилье получат 57 семей.

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