Подмосковье перевыполнило план по расселению аварийного жилья на 2022 год | 360°

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Подмосковье перевыполнило план по расселению аварийного жилья на 2022 год

Минстрой Подмосковья: регион перевыполнил план расселения аварийного фонда в этом году

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Московская область успешно справилась с планом по расселению аварийного жилья на 2022 год и даже перевыполнила его, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В этом году уже расселили 68,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. За счет чего этого удалось достичь? Первое — за счет введения денежного сертификата. Буквально за три месяца было расселено аварийное жилье в 17 городских округах Подмосковья», — сказал Локтев.

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Он уточнил, что показатель по госпрограмме был 68,3 тысячи квадратных метров для расселения. На сегодняшний день показатель государственной программы уже перевыполнен, отметил министр.

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В марте губернатор поручил расселить 100 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. На сегодняшний день из таких домов переехали 11 тысяч человек, еще 12,5 тысячи ждут своей очереди. В 39 городских округах Московской области осталось 814 аварийных домов. Локтев отметил, что план по госпрограмме выполнили на 100,3% во многом благодаря введению денежных сертификатов. Буквально за три месяца переселили жителей в 17 городских округах Подмосковья.

В следующем году перед Московской областью стоит высокая планка — завершить переселение 174 тысяч квадратных метров и приступить к новому этапу национального проекта. Предстоит построить 30 домов в 14 городских округах. До сентября нужно было заключить контракты на их возведение, начать и завершить проектирование в этом году.

«Все, кроме Дмитровского округа, это поручение выполнили. В Пушкино и Богородском округе уже началось строительство двух домов. Они идут впереди», — сказал министр.

В целом для досрочного завершения национального проекта «Жилье и городская среда» нужно построить 37 домов.

Андрей Воробьев

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