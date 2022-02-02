02 февраля 2022, 13:12
Новый медицинский центр для детей и взрослых открыли в Звенигороде
Офис врача общей практики открыли в Одинцовском округе. Он появился в Звенигороде. Здесь жители смогут записаться на обследования, в том числе ЭКГ, и пройти вакцинацию.
Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, медицинский центр рассчитан на 31 посещение в смену.
Помощь окажут как взрослым, так и детям. Здесь уже работают врач общей практики и одна медсестра.
«Улучшение качества, доступности медицинской помощи для жителей — наш основной приоритет», — рассказала Светлана Стригункова.
По ее словам, новый медицинский центр будет обслуживать около 6,8 тысячи жителей. Они смогут проконсультироваться у врача и пройти обследования.
Офис открыли в Звенигороде по адресу: улица Игнатьевская, дом № 2А.