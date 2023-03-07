07 марта 2023, 11:51
Новый манеж для конного спорта появится в Наро-Фоминске
Конноспортивный комплекс построили в селе Атепцево в Наро-Фоминске. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатация Минжилполитики Подмосковья. Там смогут трудоустроиться 10 человек.
Площадь объекта превысила 4,5 тысячи квадратных метров. Там построили манеж для занятий конкуром и выездкой, конюшню для содержания 49 скакунов и племенных лошадей и гостиницу для персонала.
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В ходе строительства первой очереди также были созданы конюшни на 70 голов и необходимая инфраструктура.
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В проект инвестировали 200 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении 50 спортивных объектов Подмосковья. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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