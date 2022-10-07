Поликлиника в Раменском получила новый маммограф | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Поликлиника в Раменском получила новый маммограф

Читать 360tv в

Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Раменской больницы. Его установили вместо устаревшего оборудования по поручению губернатора Подмосковья Андрей Воробьева. В кабинете также провели ремонт, рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

В регионе проводят большую работу по оснащению больниц, сообщила Светлана Стригункова. С начала года в медучреждениях заработали 25 новых аппаратов, из которых шесть — маммографы. На оснащение поликлиники в Раменском потратили свыше 16 миллионов рублей.

Реклама

«Современные аппараты обладают лучшим качеством изображения и меньшей лучевой нагрузкой, что важно как для пациента, так и для врача», — подчеркнула Стригункова.

Реклама

Медики прошли обучение для работы на новом аппарате. Ожидается, что нем будут проводить 30 исследований в смену. Пациентка Валентина Лютова рассказала, что процедура быстрая, безболезненная и позволяет держать здоровье на контроле.

«Это важно, поскольку рак груди очень коварен. Советую всем женщинам делать маммографию своевременно и регулярно, а диспансеризация — прекрасная возможность сделать это бесплатно. Берегите себя и будьте здоровы», — отметила жительница Раменского.

Маммографию необходимо проходить не реже одного раза в два года всем женщинам старше 40 лет, напомнили врачи. Записаться на нее можно на «Госуслугах» или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

0 0 0 0 0 0