Подмосковье 31 августа 2023, 12:22 Новый логистический центр для грузов из Китая откроют в Дмитрове Застройщик ООО "ТЛЦ "Белый Раст"

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Логистический центр «Белый Раст» построят в Дмитрове. Там будут проходить около 15% грузов из Китая в Россию. Это позволит создать 44 рабочих места.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров. Там обустроят железнодорожный и автомобильный пункты таможенного контроля, насосные станции пожаротушения, склад, офис и другие объекты. Открытие центра позволит увеличить пропускную способность логистического терминала и ускорить обработку контейнеров. В проект вложат 200 миллионов рублей.

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Строительство планируют завершить к концу этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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