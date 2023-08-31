31 августа 2023, 12:22
Новый логистический центр для грузов из Китая откроют в Дмитрове
Логистический центр «Белый Раст» построят в Дмитрове. Там будут проходить около 15% грузов из Китая в Россию. Это позволит создать 44 рабочих места.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров. Там обустроят железнодорожный и автомобильный пункты таможенного контроля, насосные станции пожаротушения, склад, офис и другие объекты. Открытие центра позволит увеличить пропускную способность логистического терминала и ускорить обработку контейнеров. В проект вложат 200 миллионов рублей.
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Строительство планируют завершить к концу этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Дмитров
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