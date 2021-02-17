Новый КТ-аппарат в больнице Щелкова позволит проводить 70 исследований в день

Новый кабинет компьютерной томографии обустроили в областной больнице Щелкова. Раньше там работал лишь один КТ-аппарат, но теперь появился второй. Ежедневно на нем смогут проводить около 70 исследований.

Современный КТ-кабинет обустроили в филиале № 1 Щелковской областной больницы на Краснознаменской улице. Теперь это позволит проводить исследования для пациентов на амбулаторном лечении, отметил директор учреждения Дмитрий Логинов. Больница обслуживает население Щелковского и Лосино-Петровского округов, а это около 230 тысяч человек. Ранее у нас работал только один КТ — для экстренных и плановых пациентов Дмитрий Логинов. По его словам, диагностика различных заболеваний станет более доступной для жителей. Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые 3D-изображения высокого качества. Диагностику выполнят по ОМС при наличии направления врача. Для работы на новой медицинской технике специалисты прошли обучение.