Новый КТ-аппарат в больнице Щелкова позволит проводить 70 исследований в день
Новый кабинет компьютерной томографии обустроили в областной больнице Щелкова. Раньше там работал лишь один КТ-аппарат, но теперь появился второй. Ежедневно на нем смогут проводить около 70 исследований.
Современный КТ-кабинет обустроили в филиале № 1 Щелковской областной больницы на Краснознаменской улице.
Теперь это позволит проводить исследования для пациентов на амбулаторном лечении, отметил директор учреждения Дмитрий Логинов.
Больница обслуживает население Щелковского и Лосино-Петровского округов, а это около 230 тысяч человек. Ранее у нас работал только один КТ — для экстренных и плановых пациентов
По его словам, диагностика различных заболеваний станет более доступной для жителей. Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые 3D-изображения высокого качества.
Диагностику выполнят по ОМС при наличии направления врача. Для работы на новой медицинской технике специалисты прошли обучение.