Новый аппарат КТ появился в больнице имени Розанова в Пушкино

Новый компьютерный томограф появился в больнице имени профессора Розанова в Пушкино. Он в 16 раз мощнее старого аппарата. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В Пушкинской больнице был только один компьютерный томограф. Он стоял в стационаре. Новый аппарат будет работать в поликлинике № 1. Он в 16 раз мощнее старого. Томограф на 256 срезов выгодно отличается от своего предшественника на 16. Дополнительные срезы повышают диагностические возможности и расширяют спектр применения. Покупка аппарата стала первым шагом к созданию полноценного КТ-центра.

«Наш центр будет в первую очередь предназначен для проведения комплексного обследования пациента с новой коронавирусной инфекцией. Скорая помощь будет подвозить пациента к отдельному входу, больного осмотрит врач, узнает сатурацию, то есть уровень кислорода в крови, затем будет проведено КТ-обследование. После пациента отправят либо на амбулаторное лечение, либо прямо от нас повезут в стационар», — пояснил главный врач больницы Владимир Мануйлов.

Кроме томографа в центре установят аппараты УЗИ. Это делается, чтобы ускорить диагностику.

«Это будет совокупность медицинских услуг, которые будут направлены на то, чтобы и пациент не терял много времени, и чтобы мы сразу комплексно решили все вопросы», — уточнил главврач.

Томограф обладает широким спектром диагностики — и костно-суставная система, и мягкие ткани. С его помощью врачи смогут решать целый ряд клинических задач: от рентгенодиагностики до исследования сложных травм и КТ-ангиографии.

Сейчас новый аппарат принимает пациентов в режиме работы поликлиники, в будущем его планируют перевести на круглосуточный режим.