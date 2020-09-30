Кабинет компьютерной томографии появился в больнице Люберец

Новый кабинет компьютерной томографии появился в стационарном отделении Люберецкой областной больницы в поселке Красково. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Кабинет заработал на базе инфекционного отделения. Диагностику проводят в стационарных условиях в две смены.

«КТ-аппарат будет применяться для проведения диагностики пациентам, поступающим на лечение в стационарное отделение. Компьютерная томография является одним из основных способов исследования органов грудной клетки и позволяет на ранней стадии выявлять опасные заболевания, в том числе вирусную пневмонию», — отметил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Оборудование купили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.