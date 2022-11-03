Новый корпус школы № 6 в Раменском откроют в 2023 году | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 11:26 Новый корпус школы № 6 в Раменском откроют в 2023 году

Читать 360tv в

Строительство нового корпуса школы № 6 в Раменском завершили на 70%. Пристройку откроют 1 сентября 2023 года, сообщили в Минстрое Подмосковья. В ней будут учиться 200 детей.

Глава министерства Владимир Локтев рассказал, что на объекте трудятся 90 рабочих.

Реклама

«Ведутся отделочные, фасадные работы, прокладка инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Работы ведутся согласно графику», — добавил он.

Реклама

В двухэтажном здании обустроят кабинеты для начальной школы, посещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, медблок и другие помещения. На территории появятся игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.