Бесплатная помощь каждому. Как работает новый комплекс «Лапино-2» в Одинцове

В Одинцове заработал новый хирургический комплекс «Лапино-2». Он специализируется на лечении и профилактике онкологических заболеваний. Главная особенность центра заключается в том, что в нем можно получить помощь по ОМС.

Старт работе комплекса дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Лапино-2» — это 300 высококвалифицированных медиков, 120 коек стационара и 11 реанимационных, кабинеты для проведения рентгена, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Планируется, что в новом корпусе будут делать по 12 тысяч операций за год.

«Преимущество этого центра, безусловно, и в оборудовании, и в кадрах. Кадры, которые привлекаются в „Лапино“, — это самые опытные профессионалы в нашей стране. И не только в стране, а признанные и за рубежом. Открытие таких комплексов для нас очень важно, потому что это спасает жизни», — сказал Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Самое главное — технологии и опыт врачей доступны для всех жителей Московской области. В «Лапино-2» работают по двум видам медицинского страхования — обязательному и добровольному. Планируется, что за год здесь проведут 70% бесплатных операций.

«Задача наша — сделать в режиме ОМС и частные госпитали, доступные тем, кому необходимы сложные операции. Это рабочие места, это инвестиции», — добавил Андрей Воробьев.

Работа первого медицинского комплекса «Лапино» не останавливалась даже во время пандемии. Клиника активно помогала в борьбе с коронавирусом.

«Очень большую работу провели реаниматологи, акушеры, которые, казалось бы, совсем из другой оперы, как говорят, из другого профиля. Госпиталь очень активно помогал больным и Москвы, и Подмосковья. Проделали огромную работу, спасли огромное количество жизней тогда, когда был пик пандемии. Клиника перепрофилировалась и оказывала услуги самого высокого качества. И сейчас, кстати, отделение открыто. Оно небольшое, но тоже работает под COVID», — отметил губернатор.

Впереди у «Лапино» третья очередь строительства. Еще один комплекс будет ориентироваться на лучевую терапию и ПЭТ-исследования.

«Онкология — это тема актуальная в наше время. И не нужно ее бояться: если вовремя обнаруживаешь какие-то отклонения, то в таких клиниках врачи продлят жизнь. Поэтому радостное событие», — рассказал Андрей Воробьев.

Первый клинический комплекс команды «Лапино» — «Мать и дитя». Он открыл свои двери в 2006 году. Сейчас госпиталь зарекомендовал себя одним из лидеров в области акушерства и гинекологии в России.