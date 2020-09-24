Подмосковный минздрав опроверг усиленный режим работы больниц из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Московской области остается стабильной. Информация некоторых СМИ о том, что больницы региона вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, недостоверна.

Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Информация, размещенная в СМИ о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается стабильной», — отметили в ведомстве.

Несмотря на это, с начала осени в регионе ежегодно увеличивается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Минздраве Подмосковья отметили, что во время текущего эпидсезона есть риск заразиться не только этими вирусами, но и новым типом коронавирусной инфекции.

Чтобы не допустить смешения потоков пациентов с гриппом и ОРВИ с пациентами с COVID-19, подмосковные медицинские организации, которые находятся под контролем Министерства здравоохранения региона, предпринимают все необходимые меры.

«В связи с этим в Подмосковье создается дополнительный коечный фонд в количестве 1 500 коек инфекционного профиля», — заключили в Минздраве.