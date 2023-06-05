Подмосковье 05 июня 2023, 17:15 Новый компьютерный томограф установили в МОНИКИ Пресс-служба Минздрава МО

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Новый аппарат КТ заработал в МОНИКИ имени Владимирского. Он стал вторым компьютерным томографом в институте.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала года в Подмосковье заработали пять новых компьютерных томографов. Всего в этом году установят и запустят восемь новых аппаратов. На эти цели выделено около 680 миллионов рублей.

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«Для высокоточной и качественной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения новым тяжелым оборудованием — аппаратами МРТ, КТ, маммографами, флюорографами, а также рентгеновскими», — сказала она.

Аппараты КТ позволяют врачам получать изображения в высоком качестве в короткие сроки. Это особенно важно при диагностике новообразований, в том числе онкологических. Новое оборудование позволяет медикам проводить исследования с использованием контрастного вещества для более детального определение патологии.

«Новый аппарат поможет нам оперативнее оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Его можно использовать для контрастного исследования сосудов и внутренних органов. Также он работает с подавлением артефактов от металла, что позволяет провести компьютерную томографию даже если у пациента, например, установлен протез сустава», — сказала заведующая отделом лучевой диагностики Елена Степанова.

Технику закупили по поручению губернатора области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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