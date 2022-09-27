Новый канализационный коллектор в Щелкове позволит улучшить экологию Волги | 360°

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Подмосковье
27 сентября 2022, 16:38
Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»
Эксклюзив
27 сентября 2022, 16:35
Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса
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Эксклюзив
27 сентября 2022, 16:29
«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум
Культура
27 сентября 2022, 16:25
Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост
Мир
27 сентября 2022, 16:22
Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом
Мир
27 сентября 2022, 16:10
Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше
Общество
27 сентября 2022, 16:06
Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме
Наука
27 сентября 2022, 16:06
Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou
Общество
27 сентября 2022, 16:04
Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении