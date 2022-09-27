Новый канализационный коллектор в Щелкове позволит улучшить экологию Волги | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Новый канализационный коллектор в Щелкове позволит улучшить экологию Волги

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Новый канализационный коллектор запустят в Щелкове. Он позволит отвести стоки от очистных сооружений и положительно повлияет на экологическое состояние Волги, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Антон Велиховский, трассу начали строить в начале этого года. Она состоит из двух линий общей протяженностью 291 метр. Работы проводили в рамках реконструкции щелковских очистных сооружений.

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До ремонта два из трех трубопроводов были полностью разрушены из-за износа. Новые сети обеспечат нормальное водоотведение и пропускную способность, уточнил министр.

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«Несомненно, работа новой магистрали положительно отразится на деятельности всего комплекса Щелковских очистных сооружений и заметно улучшит экологическое состояние реки Волги», — сказал Велиховский.

При строительстве использовали трубы из устойчивых материалов. Им не страшны агрессивная среда, химические вещества и большие нагрузки. Сеть можно будет использовать не менее 50 лет.

Коллектор успешно прошел испытания и показал свою готовность к использованию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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