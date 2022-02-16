Новый индустриальный кластер создаст более 100 рабочих мест в Электростали

Крупный индустриальный комплекс откроют в Электростали. Он будет состоять из трех корпусов, где разместятся разные компании. Среди них «Терминус» и Mebelvann. Здесь жители получат более 100 рабочих мест.

Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко. Он добавил, что новый кластер построят между проездом Энергетиков, Фрязевским шоссе и Южным проспектом.

Здесь появятся современные промышленные корпуса российских производителей Владислав Гордиенко.

Также главный архитектор Московской области Александра Кузьмина добавила, что новый промышленный комплекс не только создаст рабочие места, но и представит современные фасадные решения.

«Московская область уделяет огромное внимание развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест», — отметила она.

Рядом расположены парковки на 40 машин, в том числе для маломобильных жителей.

Ранее на заседании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами городских округов сообщили, что около 60 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье за год. Помогут льготы для инвесторов.