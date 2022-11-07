Еще 22 медицинских учреждения приведут в порядок в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:58 Еще 22 медицинских учреждения приведут в порядок в Подмосковье до конца года Министр Сапанюк: до конца года в Подмосковье отремонтируют еще 22 медучреждения РИА "Новости"

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В Подмосковье продолжается комплексная работа по созданию нового облика медицинских учреждений. В рамках первой очереди срочного ремонта работы выполнили уже на 36 таких объектах из 39, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк на заседании правительства Московской области.

«В этом году в рамках программы по ликвидации „гнилых зубов“ (программы по ремонту медицинских учреждений — прим. ред.) мы запланировали работы на 61 объекте», — доложил Сапанюк губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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Министр уточнил, что проведение работ разделили на две очереди. В первую вошло 39 объектов. Это девять поликлиник, амбулаторий, шесть стационаров, 13 ФАП и 11 станций скорой помощи. В 36 из них ремонт завершился, они уже начали функционировать.

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«Во второй очереди ремонта — 22 объекта. До конца года мы завершим их текущий ремонт», — уточнил Сапанюк.

Губернатор, выслушав эти данные, обратился к первому заместителю председателя правительства Подмосковья Светлане Стригунковой.

«Светлана Анатольевна, вы довольны этой программой? И можно ли анонсировать, что будет в следующем году?» — спросил Воробьев.

Стригункова в ответ подтвердила, что эта программа очень важна и востребована. Об этом говорят и отзывы местных жителей, в частности, на отдаленных территориях.

«Потому что, понятно, не всем нужно и удобно ездить в какие-то крупные поликлиники. И когда маленькие объекты приводятся в хорошее состояние, это, конечно, очень хорошо», — пояснила она.

Зампред правительства добавила, что эта программа будет продолжена и в 2023 году, в рамках проекта запланировано отремонтировать еще около 70 объектов.