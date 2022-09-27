Новый гостиничный комплекс создал 300 рабочих мест в Дмитрове | 360°

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Новый гостиничный комплекс создал 300 рабочих мест в Дмитрове

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Четырехзвездочный комплекс для гостей «Антерия» разместился примерно в 25 километрах от Дмитрова. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Компания «Усадьба» потратила на строительство порядка 800 миллионов рублей. В гостиничном комплексе создано 300 рабочих мест.

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На территории объекта есть аквазона с различными водными комплексами. 240 посетителей могут отдохнуть в банях, джакузи и бассейнах с каскадами и водопадами. Для гостей с детьми оборудован безопасный мелкий бассейн.

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Отдыхающие комплекса могут перекусить в двух ресторанах, баре и кафе. Еще одной дополнительной услугой являются различные лечебные и косметические процедуры.

Территорию гостиницы планируют благоустроить закрытыми и открытыми теннисными кортами, игровыми площадками, велодорожками, открытым подогреваемым бассейном и беседками для отдыха. Строительство гостиницы сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

Только за три летних месяца Подмосковье посетило свыше 7,5 миллионов путешественников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вскоре в регионе может появиться единый сайт о бизнесе, услугах и туризме.

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