Новый год в загородном доме или отеле в Подмосковье: сколько стоит, чего опасаться и когда бронировать

Цена на загородные дома растет еще с весенней самоизоляции. Удаленку комфортнее проживать на свежем воздухе, а не в квартирах. Аренда в новогодние праздники будет отличаться от сегодняшнего уровня цен на 40-50 процентов (в сторону увеличения). И с этой реальностью можно только свыкнуться.

В зависимости от продолжительности отдыха и условий, цены начинаются от 50 тысяч за 3-4 дня. И все же, цена и интерьер — не единственное, на что стоит обращать внимание.

Я бы обратил внимание на то, в каком состоянии нужно передавать объект недвижимости обратно после проведения мероприятия, после того, как аренда закончится, и какие штрафы предусмотрены Даниил Орлов руководитель агентства недвижимости

Щепетильные собственники могут прописать в штраф-листе каждую лампочку, а потом насчитать круглую сумму. Так что совет не лишний. Еще владельцы могут взять предоплату за аренду. Вносить ее или нет — ваш выбор. Но без денежной гарантии хороший двухэтажный дом вас вряд ли дождется. Главное — изучите документы от собственника.

«Вы должны посмотреть внимательно, что дом, который сдается в аренду, принадлежит именно ему и договор подписан именно с этим арендодателем»», — уточняет руководитель агентства недвижимости Даниил Орлов.

И будьте готовы, что подорожание стоимости аренды, скорее всего, коснется и дальнего Подмосковья. Уже сейчас можно найти варианты за полмиллиона — и это за несколько дней. Но люкс — не в счет.

Впрочем, цены как взлетели, так могут и упасть. Если в регионе не введут допограничения, часть потенциальных арендаторов отправится на каникулы в загородных гостиницах.

И это поумерит аппетит частников. Тем более, отели соблюдают все меры предосторожности. И цены на новогодние праздники они оставили на уровне прошлогодних.

Но все же банкетов и елок в отелях может и не быть. Эпидобстановка может измениться в любой момент.

Будет возможность погулять, провести с семьей время. Проводить эти каникулы, выходные дни вместе. Что касается ограничений — у нас еще есть время. Никому не хочется закрывать мероприятия увеселительные, но жизнь такая, если ты несвоевременно примешь решения, можешь оказаться в сложной ситуации Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Все же важнее не где встречать Новый год, а с кем. А получится ли отметить его вне стен квартиры или дома — будет зависеть от общей обстановки в регионе.