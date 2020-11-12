В Москве разрешат новогодние корпоративы в ресторанах с одним условием

Власти Москвы разрешили проводить новогодние корпоративы в ресторанах, но с одним условием — гуляния должны завершиться до 23:00 по московскому времени.

Также мэрия отчиталась о выполнении требований Роспотребнадзора московскими развлекательными заведениями и общепитом.

«Более 5,5 тысяч заведений в Москве используют QR-коды, ночные заведения выполняют эти требования добросовестно, нарушения единичны», — сообщили власти.

Утром, 12 ноября, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, московским компаниям разрешили проводить новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер. Например, на них может быть не более 50 гостей, должна соблюдаться социальная дистанция, а завершить мероприятия нужно не позднее 23.00.

Немерюк отметил, что требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организации, пишет «Газета.ru».

«Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат», — добавил глава департамента.

Также сегодня оперштаб объяснил, почему ночные заведения в городе закрыли. Дело в том, что на ночных вечеринках сложно соблюдать дистанцию и масочный режим, а днем посетители выполняют требования, сообщили там. Весной заведения, открытые ночью, стали «главными рассадниками» COVID-19, добавил оперштаб.