Новый ФАП появится в Богородском округе в 2020 году

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начнут строить в деревне Авдотьино Богородского городского округа. Он станет 15-м в муниципалитете. Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Для возведения ФАП Министерству стройкомплекса Подмосковья выделили земельный участок площадью 0,2 гектара. Пункт будет обслуживать жителей Авдотьина и еще десяти близлежащих деревень. Это примерно 1500 взрослых и 200 детей.

Медучреждение будет построено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его планируют открыть уже в этом году.

До конца января в деревнях Челохово и Подрядниково городского округа Егорьевск заработают новые ФАП. Там также предусмотрено жилое помещение для фельдшера.

В 2019 году в Московской области построили 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Открытие ФАП делает первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий. Они могут получить консультацию специалиста практически рядом с домом, сдать кровь на анализ и измерить давление. При необходимости фельдшер направляет пациента на более углубленное обследование в больницу.