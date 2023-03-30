Подмосковье 30 марта 2023, 17:55 Новый экопромышленный парк сможет перерабатывать до 80 тысяч тонн вторсырья в год в Подмосковье РЭО

Читать 360tv в

Экопромышленные предприятия Подмосковья будут перерабатывать до 80 тысяч тонн вторсырья в год. Это стекло, древесина, резина и органические отходы. Для этого компании получат поддержку российского экологического оператора.

Как объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в России построят восемь экопромышленных парков, один из которых разместят в Подмосковье.

Реклама

«Потенциальные резиденты в настоящий момент осуществляют предпроектные исследования и сбор информации для проектирования производственных объектов. Резидентам доступны меры поддержки, предлагаемые РЭО для финансирования инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сказал он.

Резиденты экопромышленного парка смогут также получать льготы и другие меры господдержки.

Глава МинЖКХ области Антон Велиховский добавил, что с 2019 года в Подмосковье было создано 11 комплексов переработки отходов.

«После запуска всех предприятий экопромышленного парка большая часть вторичного сырья будет перенаправлена новым переработчикам, что позволит сделать еще один значительный шаг на пути создания в Подмосковье экономики замкнутого цикла», — отметил он.

Экопромышленные парки помогут достигнуть целей нацпроекта «Экология» и снизить захоронение отходов на 50%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».