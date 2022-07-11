Новый детский сад появится вблизи деревни Погорелки в Подмосковье

Трехэтажный детский сад восточнее деревне Погорелки (округ Мытищи) построят за счет средств московского областного бюджета. Уже в следующем году малыши смогут посещать это дошкольное учреждение.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, контракт на строительство заключен с ООО «Стройкомплекс». Завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Детский сад будет рассчитан на 13 групп, одна из которых — для детей раннего возраста. В трехэтажном здании будут располагаться залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда, пищеблок и прочие помещения. Общая площадь детсада составит более 1,6 тысячи квадратных метров.

Во дворе сделают беседки, площадки для активных игр на свежем воздухе, спортивные комплексы. Территорию благоустроят и озеленят.

Новые современные детские сады в 2023 году появятся также в Подольске и Одинцове.