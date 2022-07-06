Современный детский сад построят в Подольске к 2023 году

В Подольске собираются построить новый современный детский сад. Уже опубликована закупка на выполнение строительно-монтажных работ. В детском саду появится 250 новых мест.

«Объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ детского сада на 250 мест в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о новом строительстве появилась в Единой информационной системе в сфере закупок. Там опубликован открытый конкурс на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объекту «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, городской округ Подольск, ул. Вокзальная, д. 5а».

Ожидается, что все работы должны завершиться в 2023 году. После этого новый комфортный детский сад откроет двери для воспитанников.

Ранее сообщалось, что еще одно дошкольное учреждение станет первым социальным объектом ЖК «Горки Парк» в деревне Коробово Ленинского городского округа. Позже на территории жилого комплекса появится еще пять детских садов, которые смогут принять 1800 воспитанников.