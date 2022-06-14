Детский сад на 400 мест начали строить в Одинцове

Строительство детского сада на 400 мест стартовало на улице Кутузовской в Одинцове. Рабочие приступили к подготовительным работам и устройству котлована, сообщила пресс-служба Минстроя Московской области.

«Подрядчик приступил к работам — выполняется планировка территории и устройство котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов», — рассказали в ведомстве.

Новый детский сад будет построен в составе ЖК «Новая Трехгорка». Трехэтажное здание разместится на площади 5,4 тысячи м², в нем будут размещены групповые ячейки, медицинский и пищевой блоки, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Будет благоустроена и прилегающая территория — появятся спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы, проведут комплексное благоустройство.

Детский сад возводят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Новое дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.