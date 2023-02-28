Подмосковье 28 февраля 2023, 13:15 Новый детский сад откроют в микрорайоне 25А в Мытищах в 2023 году

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Еще один муниципальный детский сад откроется в Мытищах в 2023 году. Он расположится в микрорайоне 25А, заниматься там смогут 250 ребят.

Площадь здания составит 3,6 тысячи квадратных метров. Сейчас строители монтируют монолитный каркас, а также внутренние и наружные стены. Внутри обустроят спальни и игровые, музыкальный и физкультурный залы, пищевой и медицинский блоки. Территорию озеленят и благоустроят.

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Всего за год в Подмосковье построили 31 детский сад.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

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