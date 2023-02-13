Важное 13 февраля 2023, 14:26 Все будет ультрасовременным. Андрей Воробьев — о поликлинике и детских садах в ЖК «Гусарская баллада» Андрей Воробьев вместе с жителями выбрал место для поликлиники в ЖК «Гусарская баллада»

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Жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит комфортную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ними выбрал место для будущего медицинского центра, который станет ультрасовременным.

В «Гусарской балладе» живут 25 тысяч человек. Это новый микрорайон, который в свое время столкнулся с большим количеством проблем из-за недобросовестного застройщика, остановившего работу в 2014 году.

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Сегодня правительство Подмосковья буквально в ручном режиме решает проблемы, оставленные той компанией, — ГК «Жилищный капитал». Благодаря новым инвестору и застройщику все 29 многоэтажек удалось достроить, однако в ЖК не хватает школ и детских садов, а поликлиники и вовсе нет.

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Сначала в «Гусарской балладе» мы решили проблему обманутых дольщиков, сейчас занимаемся социальной инфраструктурой. Детский сад открыли досрочно, сегодня детки в него пошли. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что сейчас идет активное строительство школы на 2,2 тысячи мест, которая будет готова уже к 1 сентября.

Долгожданный объект — поликлиника

Один из первостепенных запросов жителей «Гусарской баллады» — новая поликлиника. Губернатор учел все пожелания.

«У нас есть два места для строительства поликлиники. Первое — где мы с вами сейчас находимся, в центре „Гусарской баллады“. Второе — недостроенное здание за моей спиной, которое нам в течение двух месяцев должны передать. Если мы его получим, то будем его разбирать и проектировать поликлинику», — сообщил Андрей Воробьев на встрече с жителями.

По его словам, в новом медицинском центре врачи смогут принимать по 500 пациентов в сутки.

Это будет ультрасовременное медицинское учреждение со всем необходимым оборудованием, чтобы вы уже могли не ездить в центр Одинцова. Сюда будут приезжать также из Лесного Городка, где проживает около 14 тысяч человек. Андрей Воробьев

Жители поделились, что, по их мнению, целесообразнее сделать поликлинику на месте недостроя, чтобы удобнее было подъезжать к нему. Губернатор согласился.

В новом медицинском центре будет много профилей. Среди них терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, офтальмология, эндокринология, хирургия и многое другое. Поликлиника будет полностью готова в течение двух лет.

Пока что жители «Гусарской баллады» ездят за медицинской помощью в центр Одинцова.

Современные детские сады

Сегодня в «Гусарской балладе» открыли новый детский сад, рассчитанный на 400 воспитанников. Его достроили на полгода раньше срока.

Прежде в ЖК было лишь два детских сада, которые должны были вместить 260 ребят, но их посещало вдвое больше детей.

Новая постройка сократит очередь в дошкольные учреждения. Внутри обустроят залы для занятий музыкой, спортом, хореографией и творчеством, а во внутреннем дворике появятся комфортные игровые площадки.

Детский сад возведут рядом со строящейся школой, и они станут единым образовательным центром. Кроме того, к концу года в ЖК построят еще один детский сад на 110 мест.

Долгожданная первая школа

До сих пор в «Гусарской балладе» не было ни одной школы, поэтому дети добирались далеко до других учреждений. Однако вскоре появится современная школа на 2,2 тысячи мест.

Она будет одной из самых масштабных во всем Подмосковье. Внутри обустроят четыре спортивных зала, библиотеку с IT-зоной, лаборантские, мастерские. помещения для групп продленного дня и не только.

Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Для детей подготовят стадион с футбольным полем, волейбольную и баскетбольную площадки, сектор для прыжков в длину. Учтут все особенности для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

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