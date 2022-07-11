Новый асфальт уложили на Волоколамское шоссе в Истре

Покрытие на двух участках Волоколамского шоссе в Истре заменили с применением новых технологий. Отремонтированная дорога износоустойчива, безопасна и сможет прослужить дольше старой.

Асфальтобетонные смеси, которые использовали при ремонте шоссе, позволят обеспечить безопасный проезд для 40 тысяч автомобилистов ежедневно. По сообщению МТДИ, дорогу обновили на двух участках: от поворота на поселок Первомайский до улицы Московской и от поворота на деревню Веретенки до поворота на Центральную линию в СНТ «Красный Октябрь». Их общая протяженность составила пять километров.

Отремонтированные дороги соединяют населенные пункты с федеральной трассой М-9 «Балтия» и ведут к ж/д станциям Холщевики, Чеховская и Новоиерусалимская, а также к культурным объектам — музею «Новый Иерусалим», Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю, башням Тесла, спортивному комплексу, Дому культуры и театру.

Источник фото: телеканал «360»

До октября в Истре заменят покрытие еще на 30 участках дорог протяженностью более 30 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье направит 16 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.