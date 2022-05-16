Воробьев: Подмосковье направит 16 млрд рублей на модернизацию дорожной сети

Власти Московской области направят значительные ресурсы на модернизацию дорожной сети в регионе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил зампредам правительства доложить ему, какие дороги требуют ремонта.

«Мы значительные ресурсы — 16 миллиардов рублей — направляем на модернизацию дорожной сети. Важно после зимы поддерживать ее хорошем качестве», — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что в зоне внимания остается и работа общественного транспорта.

«Все, что касается транспорта, в частности, автобусов, мы продолжим обновлять. Я благодарен и „Мострансавто“, и частным перевозчикам, которые ведут работу наш ошибками. И соблюдение расписания, и чистые автобусы — все это имеет принципиально важное значение для качества жизни», — сказал Воробьев.